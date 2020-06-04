Большинство российских студентов выбрали для себя удалёнку

https://static.news.ru/photo/867f22a2-a63e-11ea-ad63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Больше половины выпускников российских вузов хотели бы работать удалённо, имея при этом возможность приходить в офис. Об этом сообщила пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» со ссылкой на результаты исследования, которое было проведено совместно с ГК «ЭФКО».

За такой принцип организации работы высказались 55% молодых людей. Вместе с тем 40% считают для себя приемлемой традиционную работу в офисе. Удалёнку как единственно применимый вариант выбрали менее 5% опрошенных.

Рассуждая о месте будущей работы, каждый четвёртый высказался за госсектор, такое же количество — за трудоустройство в корпорациях. Однако каждый пятый желает быть предпринимателем и открыть собственное дело.

Абсолютное большинство выпускников — а это 94% — отметили, что планируют строить карьеру в России. При этом больше половины — 59% — намерены работать исключительно внутри страны, тогда как треть — 35% — хотели бы начать карьеру на родине, а в дальнейшем поступать по обстоятельствам. 6% выпускников мечтают строить карьеру за рубежом.

При этом в приоритетах молодёжь возможности для роста и развития ставит выше уровня заработной платы.

Ранее в Минтруде назвали количество безработных в России. Как писал NEWS.ru, их сейчас 2,2 млн человек.