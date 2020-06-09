Большинство регионов РФ начнут летнюю оздоровительную кампанию 1 июля

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большинство российских регионов начнут летнюю оздоровительную кампанию 1 июля.
Мы надеемся, что к 1 июля значительное, превалирующее количество субъектов Российской Федерации могут начать работу загородных оздоровительных учреждений, — отметила руководитель Роспотребнадзора на совещании с членами Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.
Ведомство также рассматривает возможность пребывания детей в оздоровительных учреждениях менее 21 дня,
Ранее вице-президент РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным озвучил ряд мер для запуска туристического сезона и поддержки отрасли.
По его словам, в первую очередь необходимо поддержать семейный туризм, разработать тарифы для детей. Также важно повысить доступность санаторно- курортного лечения.
Как писал NEWS.ru, желающим отдохнуть на российском Черноморье не рекомендуют купаться на городских пляжах. В противном случае туристы могут столкнуться с грязной и заражённой морской водой, рассказал заслуженный эколог России, директор Всероссийского института охраны природы Андрей Пешков.
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