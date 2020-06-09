Большинство регионов РФ начнут летнюю оздоровительную кампанию 1 июля

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Экс-депутат ГД Евгений Ройзман сообщил, что его госпитализировали с пневмонией, которая развилась на фоне COVID-19. Сейчас он хорошо себя чувствует.

Ранее бывшего мэра Екатеринбурга, заболевшего коронавирусом, положили в больницу, обнаружив повреждение лёгких. Мое состояние замечательное. У меня ноль симптомов. Меня б не заставили, я бы на КТ не пошел. Я...