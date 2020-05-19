Больше трёх тысяч человек заразились коронавирусом в армии

Министерство обороны сообщило о распространении коронавируса среди сотрудников ведомства. В армии и вузах Минобороны COVID-19 заболели больше трёх тысяч человек.
Среди заражённых 1662 военнослужащих, 388 студентов вузов, 17 воспитанников довузовских учреждений и 388 гражданских сотрудников,
2535 заболевших ранее сотрудников Минобороны выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве накануне зафиксировали 885 случаев нарушения режима самоизоляции, введённого из-за пандемии коронавируса. Всего в столице «праздношатающихся» выявлено свыше 54 тысяч.
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