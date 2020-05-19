Больше трёх тысяч человек заразились коронавирусом в армии

https://static.news.ru/photo/fce8448a-99fc-11ea-89c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Министерство обороны сообщило о распространении коронавируса среди сотрудников ведомства. В армии и вузах Минобороны COVID-19 заболели больше трёх тысяч человек.

Среди заражённых 1662 военнослужащих, 388 студентов вузов, 17 воспитанников довузовских учреждений и 388 гражданских сотрудников, передаёт ТАСС. У большинства из них нет симптомов вируса. Однако состояние одного пациента врачи оценивают как тяжёлое, девятерых — как среднее.

2535 заболевших ранее сотрудников Минобороны выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве накануне зафиксировали 885 случаев нарушения режима самоизоляции, введённого из-за пандемии коронавируса. Всего в столице «праздношатающихся» выявлено свыше 54 тысяч.