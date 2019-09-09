https://static.news.ru/photo/ff30fa72-d362-11e9-9468-fa163e074e61_660.jpg Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/SVEN SIMON/Global Look Press

Число россиян, считающих видеоигры вредными, составляет больше половины. Именно такое мнение высказали 58% участников опроса, проведённого ВЦИОМ.

Больше пользы, чем вреда, в видеоиграх увидели только 5% опрошенных — это молодёжь от 18 до 24 лет. Ещё 19% пришли к мнению, что и вреда, и пользы в развлечении поровну. Ни того ни другого не увидели в «стрелялках» 13%.

Насчёт пользы для тех, кто играет в видеоигры, 50% уверенно ответили «нет», сообщает ВЦИОМ . Но каждый десятый уверен, что игры развивают логическое мышление, а 8% называют игры способом отдохнуть и отвлечься от проблем. Ещё 8% опрошенных думают, что видеоигры повышают общее развитие, 6% — скорость реакции, 4% — внимательность, 3% — коммуникативность.

Никакой пользы в играх не увидели 50% респондентов. В последнее время в семье никто не играет в видеоигры у 44% россиян, у 41% ими увлекаются дети или внуки, у 8% — муж или жена, у 4% — брат или сестра.

Ранее News.ru сообщал, что учёные из Канады выяснили, что наибольшую опасность для психики подростков несут в себе социальные сети, а не видеоигры, как считалось раньше. По подсчётам специалистов, каждый час, проведённый ребёнком в соцсетях, увеличивает проявление депрессивных симптомов в последующие четыре года жизни на 0,64 балла.