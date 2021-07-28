Больше половины россиян продолжали говорить с мошенниками

Среди опрошенных в исследовании ВТБ 45% граждан бросали трубку, когда понимали, что звонят мошенники. Остальные общаются дальше из любопытства или чтобы пошутить, об этом сообщают «Известия».

Всего с телефонным мошенничеством встречались 76% россиян. И мошенники повторяют звонки тем же людям, только один из десяти сообщил, что ему позвонили однажды. Половина опрошенных граждан сказали, что относятся к звонкам спокойно, четверть они раздражают.

Также выяснилось, что половина россиян пользуется программной защитой от нежелательных звонков, но 84% тем не менее на них отвечают. Сообщают о мошенниках в правоохранительные органы четверть опрошенных, отмечено в исследовании.

Ранее адвокат московского Правового центра «Вектор» Сергей Черский заявил, что наказание за телефонное и интернет-мошенничество лучше сделать более гибким, а не более жёстким, как это предложили в Госдуме. Он также считает, что наказание должно зависеть от ущерба.