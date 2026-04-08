Больше никогда не куплю полуфабрикатные котлеты — готовлю по-киевски: на косточке, сочные, с укропом

Больше никогда не куплю полуфабрикатные котлеты — готовлю по-киевски: на косточке, сочные, с укропом

Котлета по-киевски на косточке — это не просто блюдо, а символ кулинарного мастерства и внимания к деталям. Процесс требует терпения и сноровки, но на выходе вы получаете шедевр.

Что понадобится

Для зеленого масла: сливочное масло — 100 г, свежий укроп — 15 г, соль, черный молотый перец — по вкусу.

Для котлет: целая курица — 1 шт. (около 1,5 кг) или готовые куриные грудки на кости с крылом — 2 шт., яйца — 2 шт., мука — 4-5 ст. л., панировочные сухари — 100 г, растительное масло для фритюра — 500–700 мл, соль, черный молотый перец — по вкусу.

Как готовлю

Приготовьте зеленое масло: размягченное сливочное масло смешайте с мелко рубленным укропом, приправьте солью и перцем. Сформируйте на пищевой пленке две колбаски и уберите в морозилку для затвердевания.

Для филе: если используете целую курицу, отделите грудку с крылом, оставив только плечевую кость. Аккуратно снимите кожу и вырежьте филе, оставив его прикрепленным к кости.

Удалите малое филе, а большое, накрыв пленкой, осторожно отбейте до толщины ~1 см, стараясь не порвать и не отделить кость. Приправьте.

В центр каждого филе положите затвердевшую колбаску зеленого масла и плотно заверните мясо вокруг, формируя аккуратную котлету с торчащей косточкой. Заготовки желательно охладить.

Разогрейте духовку до 200 °C, а в сотейнике — масло для фритюра. Каждую котлету последовательно обваляйте в муке, взбитом яйце и панировочных сухарях, тщательно прижимая.

Обжарьте во фритюре до равномерного золотистого цвета (3-4 минуты). Затем переложите на противень и доведите до готовности в духовке в течение 10–12 минут.