Больше никаких жирных драников: сырно-кабачковые оладьи — богаты белком, всего 2 ложки муки

Больше никаких жирных драников: сырно-кабачковые оладьи — богаты белком, всего 2 ложки муки

Сырно-кабачковые оладьи — это полезная, богатая белком альтернатива жирным драникам. Кабачки делают их сочными и низкокалорийными, а сыр и яйца добавляют белок, который дает долгое чувство сытости.

Такие оладьи получаются нежными, с хрустящей сырной корочкой и идеально подходят для завтрака или легкого ужина.

Для приготовления понадобится: 1 кабачок (300 г), 2 яйца, 100 г твердого сыра, 2 ст. л. муки, соль, перец, зелень.

Рецепт: кабачок натрите на крупной терке, отожмите сок. Сыр натрите на мелкой терке. В миске смешайте кабачок, сыр, яйца, муку, соль, перец и рубленую зелень. Тщательно перемешайте. Жарьте оладьи с двух сторон до золотистой корочки (по 3–4 минуты).

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить оладьи по этому рецепту. Они получились нежными с легкой сырной корочкой. Совет: добавьте в тесто измельченный чеснок, так будет только вкуснее.

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