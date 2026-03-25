Больше никаких котлет и тефтелей! Эта курица в сырном «панцире» — секрет вкусного и сытного блюда. Минимум усилий, а результат впечатляет

Иногда самые запоминающиеся блюда рождаются из простых сочетаний. Куриное филе, шпинат и сыр — классика, которая в формате рулетиков приобретает особую сочность и аромат.

Что понадобится

Куриное филе (грудка) — 4 шт. (около 600 г), шпинат свежий — 150 г, сыр твердый (например чеддер) — 150 г, сыр пармезан — 50 г, чеснок — 2 зубчика, сливки 20% — 200 мл, яйцо — 1 шт., мука — 2-3 ст. л., масло растительное — 3 ст. л., соль, перец черный молотый, паприка молотая — по вкусу.

Как готовлю

Куриное филе отбиваю до толщины около 1 см, натираю солью, перцем и паприкой. На каждую отбивную выкладываю нашинкованный шпинат и часть натертого твердого сыра, аккуратно сворачиваю в плотный рулет и скрепляю зубочисткой.

Каждый рулет обваливаю в муке, затем окунаю во взбитое яйцо. Разогреваю на сковороде масло и обжариваю рулетики со всех сторон до легкой золотистой корочки (примерно 2-3 минуты).

Перекладываю их в форму для запекания. В отдельной емкости смешиваю сливки, оставшийся тертый сыр, пармезан и пропущенный через пресс чеснок, слегка солю и перчу.

Этой смесью заливаю рулетики в форме. Запекаю в предварительно разогретой до 210 °C духовке около 15 минут, пока сыр не расплавится и не образует аппетитную корочку. Подаю горячими, полив соусом из формы.

