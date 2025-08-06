Больше 50 лет на троих получили атаковавшие аэродром МО россияне Обвиняемым в терактах и атаках БПЛА россиянам дали от 16 до 20 лет

Трое причастных к атакам на объектах РЖД и атаке БПЛА на аэродром Минобороны приговорены к срокам от 16 до 20, передает ТАСС. Приговор мужчине и двум супругам 6 августа вынес Второй Западный окружной военный суд.

Признать Максима Косяченко, Татьяну Туриеву и Дмитрия Туриева виновными и назначить наказание в виде лишения свободы, — сказал судья.

Косяченко приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а 13 лет — в колонии строгого режима. Туриевой назначили 16 лет колонии общего режима, а ее супругу — 20 лет. Первые четыре года он проведет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима. Кроме того, всем троим назначено ограничение свободы сроком на два года после отбытия наказания.

Также суд взыскал в пользу РЖД 20 млн рублей, в пользу Белорусской железной дороги — более 25 млн рублей. В пользу других российских компаний-перевозчиков — более 15 млн рублей.

До этого был вынесен приговор участникам сообщества, которые готовили теракт на День Победы. Осужденные получили сроки от 4 до 19 лет.