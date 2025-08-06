Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 14:59

Больше 50 лет на троих получили атаковавшие аэродром МО россияне

Обвиняемым в терактах и атаках БПЛА россиянам дали от 16 до 20 лет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Трое причастных к атакам на объектах РЖД и атаке БПЛА на аэродром Минобороны приговорены к срокам от 16 до 20, передает ТАСС. Приговор мужчине и двум супругам 6 августа вынес Второй Западный окружной военный суд.

Признать Максима Косяченко, Татьяну Туриеву и Дмитрия Туриева виновными и назначить наказание в виде лишения свободы, — сказал судья.

Косяченко приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а 13 лет — в колонии строгого режима. Туриевой назначили 16 лет колонии общего режима, а ее супругу — 20 лет. Первые четыре года он проведет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима. Кроме того, всем троим назначено ограничение свободы сроком на два года после отбытия наказания.

Также суд взыскал в пользу РЖД 20 млн рублей, в пользу Белорусской железной дороги — более 25 млн рублей. В пользу других российских компаний-перевозчиков — более 15 млн рублей.

До этого был вынесен приговор участникам сообщества, которые готовили теракт на День Победы. Осужденные получили сроки от 4 до 19 лет.

суды
происшествия
уголовные дела
теракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.