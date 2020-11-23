Больница Уфы, скрывшая массовые случаи COVID-19, объяснила случившееся

https://static.news.ru/photo/94aec28e-2e1e-11eb-a787-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вадим Брайдов/РИА Новости

Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе получила штраф за сокрытие сотен заболевших COVID-19, однако в своё оправдание объяснила случившееся ошибками в передаче сведений в Роспотребнадзор.

Медучреждение обратилось в местный Минздрав и заверило, что никакого сокрытия на самом деле не было. В больнице отметили, что исправно передавали данные в Роспотребнадзор, однако вместо персональных данных о больных учреждение передавало лишь общие сведения, сообщает «Московский Комсомолец».

В вышестоящих инстанциях тем не менее не фиксировали сведения, переданные из больницы. Медучреждение сообщило, что ему не был предоставлен доступ к каналу, по которому должна передаваться такая информация, поэтому больница будет обжаловать судебное решение о штрафе.

Известно, что клиническая больница имени Куватова была оштрафована на 200 тысяч рублей, так как с 1 сентября по 2 октября не передала данные о 1414 заболевших COVID-19.

Как сообщал NEWS.ru, ещё в сентябре глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявляла, что в некоторых российских медицинских учреждениях искажали статистику по смертности от коронавирусной инфекции, занося в документы иные причины смерти.