В российских больницах скрывали смертность от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d76fea74-f103-11ea-bf8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В некоторых российских медицинских учреждениях искажали статистику по смертности от коронавирусной инфекции, занося в документы иные причины смерти. Об этом в Сочи на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал РФ: версии и контраверсии» заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

По словам руководителя ведомства, было поручение изучить все летальные исходы в коронавирусных стационарах.

Были стационары, где почти 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых почти ноль преподносился как смертность от коронавируса, а смертность переносилась на другие заболевания — сердечно-сосудистые, органов дыхания, что-то другое, — приводит слова Самойловой «Медицинский вестник».

В каких регионах выявили факты искажения числа летальных случаев от коронавируса, не уточняется. Но, как отметила руководитель Росздравнадзора, то, как шифровалась смертность от COVID-19 в этих стационарах, должно стать предметом аналитических мероприятий и выводов на будущее.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на XII Всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням заявила, что с 1 января 2020 года коронавирус был подтверждён у чуть больше чем 0,6% россиян. По её словам, наличие популяционного иммунитета к COVID-19 в разных регионах страны колеблется от 4% до 50%. Она также рассказала, что сейчас в РФ для выявления коронавируса используется 172 диагностические тест-системы.

По данным на 7 сентября, российские медики выявили ещё 5185 случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах. Среди новых случаев 23,6% инфицированных не имели клинических проявлений болезни. Всего число заражённых в стране достигло 1 030 690 человек, из них в настоящее время болеют коронавирусом 169 542 человека. Также за сутки от вируса скончался 51 человек, 2328 полностью выздоровели. Общее число погибших с начала пандемии составляет 17 871, выздоровевших — 843 277 пациентов.

Директор Института имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург считает, что Россия победит пандемию к лету 2021 года. Это станет возможно благодаря тотальной вакцинации населения страны, для которой нужно произвести 80 млн доз вакцины. Как отметил учёный, разработка вакцины от коронавируса в России началась задолго до пандемии. Над технологией создания препарата работали три поколения научных сотрудников в течение 25 лет. 2–2,5 года назад специалисты получили задание создать вакцину от MERS (ближневосточный респираторный синдром).

По словам Гинцбурга, когда началась эпидемия COVID-19, те же сотрудники, которые работали над вакциной против MERS, переключились на создание препарата против COVID-19. Он также заверил, что вакцина полностью безопасна и уже доказала свою эффективность. Говоря о побочных эффектах препарата, учёный отметил, что у испытуемых наблюдалось повышение температуры до 38 °C, мышечная боль в месте инъекции, покраснение. Никаких серьёзных последствий вакцина у добровольцев не вызвала, писал NEWS.ru.