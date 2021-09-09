Более половины россиян назвали работу главным источником раздражения

Работа является основным источником раздражения для 58% россиян. В большинстве случаев (46%) его вызывает взаимоотношения с коллегами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Райффайзенбанка.

Чуть более трети респондентов (34%) заявили, что их на работе раздражает руководство и ещё 31% назвали раздражающим фактором необходимость носить медицинские маски на рабочем месте.

Шум и разговоры в офисе выводят из себя 19% опрошенных, 11 % бесят «войны» за кондиционер.

Дома раздражение испытывают 47% респондентов, а вне жилища и работы — 54%. При этом половина респондентов (51%) старается не обращать внимания на раздражающие факторы. Об отсутствии таковых вообще заявили только 5%.

Опрос проводился в августе. В нём участвовали 1,3 тысячи жителей крупных городов России в возрасте от 20 лет. Более половины участников исследования (55%) составили женщины.

Ранее сообщалось, что 24% россиян готовы выйти на акции протеста с экономическими требованиями. Это на 3 п. п. больше показателя января 2021 года. Больше всего респондентов, которые выразили готовность участвовать в подобных акциях, имеют низкий достаток, считают, что страна движется в неверном направлении и не одобряют деятельность президента Владимира Путина. В протестах с политическими требованиями готовы участвовать 19%, что на 4 п.п. больше, чем в начале года.