Более половины россиян готовы работать шесть дней в неделю после карантина

https://static.news.ru/photo/5239142a-9d26-11e9-a992-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Более 50% жителей России готовы после окончания режима самоизоляции работать по графику шестидневной рабочей недели, если работодатель примет такое решение.

Об этом говорят результаты опроса, проведённого исследовательским центром портала Superjob.ru. Согласно им, доля готовых к изменениям в графике россиян составляет 52%.

65% из них — лица в возрасте до 24 лет. 36% респондентов заявили, что не готовы переходить на шестидневку. Среди них большинство составляют участники опроса в возрасте от 25 до 34 лет — 40%, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что пандемия коронавируса оказала влияние на рынок труда Москвы: 32% москвичей временно перестали работать, это каждый третий житель столицы. Об этом свидетельствуют данные опроса.