Более девяти миллионов человек прошли тесты на COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/bd73c7e2-a1c8-11ea-b916-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Свыше девяти миллионов россиян прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции с начала пандемии COVID-19.

Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передаёт РИА Новости. По её словам, в стране на данный момент зарегистрировано 17 тест-систем методом ПЦР и пять ИФА-систем, выявляющих антитела к коронавирусу.

На сегодняшний день в России инфицированы более 387 тыс. человек, выздоровели свыше 159 тыс. и умерли более четырёх тысяч пациентов с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией в столице улучшается, заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. По её словам, в сутки госпитализируют 800-900 человек с подозрением на COVID-19. Пациенты, уже находясь в медицинских учреждениях, сдают необходимые анализа и получают квалифицированную помощь