Более девяти миллионов человек прошли тесты на COVID-19 в РФ

Свыше девяти миллионов россиян прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции с начала пандемии COVID-19.
Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова,
На сегодняшний день в России инфицированы более 387 тыс. человек, выздоровели свыше 159 тыс. и умерли более четырёх тысяч пациентов с коронавирусом.
Ранее NEWS.ru писал о том, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией в столице улучшается, заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. По её словам, в сутки госпитализируют 800-900 человек с подозрением на COVID-19. Пациенты, уже находясь в медицинских учреждениях, сдают необходимые анализа и получают квалифицированную помощь
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