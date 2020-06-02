Более 8 тысяч случаев заражения COVID-19 выявлены в РФ за сутки

https://static.news.ru/photo/251a3fba-746b-11ea-8c92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние сутки в России зафиксировано 8863 новых случая заражения коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии выявлено 423,7 тысячи заболевших в 85 регионах.

Число летальных исходов возросло на 182. Таким образом, всего в России скончались 5037 пациентов с коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно данным ресурса, за сутки в России выздоровели 11,1 тысячи заразившихся. COVID-19. Всего болезнь победили почти 187 тысяч человек.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире после США и Бразилии. Всего в мире более 6,2 млн инфицированных COVID-19, более 375 тысяч погибли, более 2,6 млн выздоровели.

Как ранее писал NEWS.ru, глава правительства России Михаил Мишустин отметил, что распространение коронавируса в стране идёт на спад. В последнюю неделю прирост заболеваемости за сутки не превышает 2–2,3%. По его словам, эти цифры «дают основания для осторожного оптимизма».