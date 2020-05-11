Более 7,7 млрд руб. выделяется на допвыплаты работникам соцучреждений

https://static.news.ru/photo/e16b24a6-93b8-11ea-b006-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Свыше 130 тыс. сотрудников социальных интернатов, закрытых на карантин из-за коронавируса, получат дополнительные выплаты, сообщает Минтруд.

Средства будут направлены на поддержку тех специалистов, кто остается в период карантина вместе с проживающими в домах-интернатах гражданами.

На эти цели из федерального бюджета потребуется 7,7 млрд рублей, — цитирует «Интерфакс» сообщение.

Как сообщает ведомство, социальные работники смогут получить доплату за работу во время пандемии.

Дополнительные выплаты распространяются на те учреждения, которые перешли в режим карантина - то есть на те интернаты для пожилых граждан и инвалидов, где работники фактически проживали как минимум по 14 дней внутри учреждения. Врачи могут рассчитывать на надбавки до 60 тысяч рублей, младший медперсонал и техничеки персонал на суммы от 10 до 25 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, Путин одобрил идею расширить ряд программ поддержки медработников, распространив их на волонтёров, борющихся с коронавирусом.