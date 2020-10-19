Более 400 выпускников заболели коронавирусом во время сдачи ЕГЭ в 2020 году

https://static.news.ru/photo/f44396f8-1202-11eb-b6cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свыше 400 выпускников школ заразились коронавирусом в ходе единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

У нас было в период экзаменов <...> Свыше 400 ребят заразились COVID-19, попали в больницу, — сказал он во время ежегодной всероссийской встречи с родителями учащихся школ и вузов.

По его словам, при том количестве участников ЕГЭ, которые было в текущем году, ведомство ожидало худших показателей, которых получилось избежать за счёт санитарных мер.

Музаев также подчеркнул, что в 2021 году на ЕГЭ послаблений мер безопасности не будет, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Рособрнадзоре не рассматривают вариант сдачи ЕГЭ в 2021 году в удалённом формате. По мнению главы ведомства, существующие сегодня технологии позволяют избежать такого шага.