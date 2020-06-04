Более 300 тысяч россиян находятся под наблюдением врачей из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/46f125a6-a632-11ea-b973-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Примерно 313 тысяч жителей России находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус.

За последние сутки в стране было сделано 307 тысяч тестов на COVID-19. В общей сложности количество проведённых исследований превышает 11,7 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Согласно последним данным, в России с начала пандемии выявлено 432,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 195,5 тысячи человек, 5,2 тысячи умерли.

В Москве 187,2 тысячи заболевших. Жертвами инфекции в столице стали 2,6 тысячи человек, 94,7 тысячи выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что в мире за минувшие сутки выявлено 93,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии общее число заболевших превысило 6,5 млн. Первое место по количеству заражённых и летальных исходов занимают США.