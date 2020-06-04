Более 300 тысяч россиян находятся под наблюдением врачей из-за COVID-19

Примерно 313 тысяч жителей России находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус.
За последние сутки в стране было сделано 307 тысяч тестов на COVID-19. В общей сложности количество проведённых исследований превышает 11,7 млн,
Согласно последним данным, в России с начала пандемии выявлено 432,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 195,5 тысячи человек, 5,2 тысячи умерли.
В Москве 187,2 тысячи заболевших. Жертвами инфекции в столице стали 2,6 тысячи человек, 94,7 тысячи выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал, что в мире за минувшие сутки выявлено 93,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии общее число заболевших превысило 6,5 млн. Первое место по количеству заражённых и летальных исходов занимают США.
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