Более 150 человек умерли в России от коронавируса за сутки

https://static.news.ru/photo/11ed87a4-9d96-11ea-bd80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России скончались 153 человека из числа заражённых COVID-19. В общей сложности количество летальных исходов составляет 3541.

За последние 24 часа выявлено 8599 новых заболевших в 84 регионах. Всего количество случаев заражения по стране превышает 344,4 тысячи.

Число выздоровевших возросло до 113,2 тысячи человек. За последние сутки из больниц были выписаны 5363 пациента, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее NEWS.ru писал, что в РФ смертность от коронавируса в несколько раз ниже, чем в других странах. Специалисты объяснили это более высоким иммунитетом россиян по сравнению с европейцами и американцами.