Более 150 человек умерли в России от коронавируса за сутки

За последние сутки в России скончались 153 человека из числа заражённых COVID-19. В общей сложности количество летальных исходов составляет 3541.
За последние 24 часа выявлено 8599 новых заболевших в 84 регионах. Всего количество случаев заражения по стране превышает 344,4 тысячи.
Число выздоровевших возросло до 113,2 тысячи человек. За последние сутки из больниц были выписаны 5363 пациента,
Ранее NEWS.ru писал, что в РФ смертность от коронавируса в несколько раз ниже, чем в других странах. Специалисты объяснили это более высоким иммунитетом россиян по сравнению с европейцами и американцами.
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