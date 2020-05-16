Более 1,6 тыс. российских военных заболели коронавирусом

https://static.news.ru/photo/1234976e-97a3-11ea-957d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новой коронавирусной инфекцией заразились более 1,6 тыс. военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По состоянию на 16 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1622 военнослужащих с положительными результатами тестирования, — говорится в сообщении ведомства.

Новое заболевание выявлено у 18 воспитанников довузовских учебных заведений. В военных вузах Минобороны зафиксирован 1216 случаев заражения. Среди гражданского персонала выявлено 390 человек, заражённых COVID-19. За всё время заболело коронавирусом почти 3,3 тыс. человек.

В мире в настоящее время насчитывается более 4,5 млн инфицированных. Скончались более 307 тысяч человек, выздоровели свыше 1,6 млн.

Как ранее писал NEWS.ru, солдат армии обороны Израиля в ближайшее время начнут тестировать на коронавирус с использованием нового серологического теста, разработанного специалистами Университета Тель-Авива и Израильским медицинским корпусом. До этого времени в израильской армии применялись только ПЦР-тесты (молекулярные), которые в 30% случаев показывали ложноотрицательные результаты.