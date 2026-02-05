Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 13:53

Блюда пахнут в разы вкуснее без лишних затрат: простые кухонные приемы, которые помогают специям раскрыться полностью

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Даже самые хорошие специи иногда ведут себя скромно и не дают того аромата, которого ждешь от домашнего блюда. Секрет в том, что сушеные приправы нужно правильно подготовить перед использованием. Этот способ занимает всего пару минут, но вкус и запах еды меняются заметно.

Самый простой и проверенный прием — прогрев специй. Разогрейте сковороду на среднем огне, при желании добавьте немного масла или оставьте поверхность сухой. Высыпьте нужное количество приправ и прогревайте их 2–3 минуты, постоянно помешивая. В этот момент эфирные масла активизируются, и аромат становится насыщенным и ярким. Главное — не передержать, чтобы специи не подгорели.

Более мягкий вариант — духовка. Заверните специи в пергамент, затем в фольгу и положите в уже разогретую духовку на 1–2 минуты. Этот способ подходит для нежных приправ. Еще один полезный прием — измельчать специи перед самым добавлением в блюдо. Даже легкое растирание в ступке делает аромат свежее. Используйте активированные специи сразу, тогда блюдо получится особенно вкусным и домашним.

Ранее сообщалось, что крабовые палочки часто используют в салатах в сыром виде, но есть хитрость, которая сделает блюдо куда интереснее. Если слегка обжарить этот привычный ингредиент, он приобретет насыщенный вкус и приятную текстуру.

