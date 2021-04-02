Блогеру Билу хотят запретить выходить из дома и пользоваться Интернетом

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Тверской суд Москвы избирает меру пресечения блогеру Эдварду Билу, который, предположительно, устроил ДТП с пятью автомобилями на Смоленской площади.

В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Била, подозреваемого по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее причинение по неосторожности тяжкий вред здоровью человека», в виде запрета определенных действий, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Тверского суда журналистам.

Следствие выступает за запрет для блогера управлять автомобилем, выходить из дома, пользовать Интернетом и общаться с участниками уголовного дела без разрешения следствия.

Массовое ДТП произошло в Москве 1 апреля в 11:40 в районе Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Спорткар Audi RS6 вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре машины. Автомобиль был снят с учёта в январе 2021 года и ездил по поддельным номерам. За это время спорткар больше 400 раз нарушил скоростной режим. Эдвард Бил, который был за рулём автомобиля, не является собственником транспортного средства.

В аварии серьёзно пострадала женщина-водитель автомобиля Volkswagen. Она находится в коме в реанимации ГКБ № 1 имени Пирогова. Речь идёт о ведущем специалисте комитета Госдумы по обороне Марии Артёмовой.

Ранее Эдвард Бил принёс извинения пострадавшей в ДТП. Он заявил, что сожалеет о произошедшем и готов оказать ей помощь. Об этом заявил адвокат мужчины Геннадий Удонян

Как писал NEWS.ru, супруг пострадавшей пока не готов говорить о компенсации. Об этом заявил адвокат Валерий Бородин, который представляет интересы пострадавшей стороны.