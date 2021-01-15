Блогер Варламов вернулся в Россию

https://static.news.ru/photo/f63c7f80-5800-11eb-bce1-fa163e074e61_660.jpg Илья Варламов Фото: varlamov/instagram.com

Задержанный ранее в Южном Судане блогер Илья Варламов вернулся в Россию. Об этом сообщил главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

По словам Смирнова, издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов, пока ещё находится в Африке.

Варламов вернулся, а Верзилов остался в Африке... У всех было разное время отъезда, какой-то там хаос был, то есть не все на одном рейсе, — рассказал он РИА Новости.

Он также добавил, что, когда вернётся Верзилов ещё неизвестно, обратных билетов у него не было.

Сам Илья Варламов подтвердил агентству, что уже вернулся в Россию. Пока дальнейших планов по обращению к правоохранителям или в МИД по случаю инцидента в Африке у него нет.

13 января Варламов с супругой, Петром Верзиловым и ещё двумя спутниками были задержаны в аэропорту города Капоэта. Оттуда они намеревались отправиться в столицу Южного Судана Джубу.

Поводом для задержания послужило обнаружение в багаже пульта от дрона, хотя самого летательного аппарата не было — его у россиян конфисковали ранее, в аэропорту города Энтеббе в Уганде. Через некоторое время россияне были отпущены и стало известно, что местные власти собираются депортировать их на родину.

Как писал NEWS.ru, 14 января силовики повторно задержали жену Варламова, а также главу Европейской гимназии Ивана Богданцева и Вадима Гинзбурга. По словам Верзилова, это произошло уже в Джубе во время экскурсии. Варламов уточнил, что россияне были задержаны на блокпосту по дороге обратно в отель и доставлены на военную базу вместе с представителем Министерства печати, который сопровождал туристов. Их освободили только 15 января.