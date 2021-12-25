Блогер устроила рум-тур по коммуналке и взбесила комментаторов

Девушка-блогер устроила рум-тур по своей квартире и вызвала волну критики в свой адрес. Всё дело в том, что автор видеоролика жалуется на качество жизни из-за того, что проживает в коммуналке, где нет ремонта. Она также жалуется на пыль в доме, при этом у неё в руках мобильный телефон от известного бренда. Видео опубликовано в Telegram-канале MDK.

Самое главное иметь айфон, а как живёшь, это уже другое. Лучше ходить в рваной одежде, но зато с айфоном, — написал один из пользователей.

Блогер добавила, что пытается с помощью своего увлечения заработать на новую квартиру для родителей, а также помочь своему молодому человеку, который занимается рэп-музыкой.

Парень рэпер — горе в семье, — написал другой комментатор.

Большинство под видео посоветовали девушке прибраться дома, найти работу и снять новое жильё.

Ранее сообщалось, что студент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Матвей Юферов получил четыре года лишения свободы за осквернение изображения ветерана Великой Отечественной войны в столичном районе Измайлово. Блогер помочился на портрет и выложил видео в Интернет.

Отмечается, что государственный обвинитель прокуратуры Москвы в ходе прений сторон попросил назначить 19-летнему Юферову наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.