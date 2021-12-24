Осквернившего портрет ветерана блогера приговорили к четырём годам колонии

Четыре года лишения свободы получил студент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Матвей Юферов за осквернение изображения ветерана Великой Отечественной войны в столичном районе Измайлово сообщает ТАСС. Блогер помочился на портрет и выложил видео в Интернет.

Суд признал Юферова виновным по ч. 4 ст. 354.1 «Реабилитация нацизма с использованием Интернета» и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы, — цитирует агентство сообщение суда.

Отмечается, что государственный обвинитель прокуратуры Москвы в ходе прений сторон попросил назначить 19-летнему Юферову наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Юферов под ником ogm4tt_aka_bamperone ранее опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он справляет нужду у портрета ветерана войны. Затем он удалил ролик. Узнав о возбуждении уголовного дела, молодой человек удалил свой аккаунт в Instagram и отправился в Санкт-Петербург, меняя электрички. Злоумышленника задержали в Северной столице.

Руководитель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов ранее заявил, что люди, оскверняющие память участников Великой Отечественной войны, — «отморозки» — и по-другому их назвать нельзя. Он отметил, что «если родители таких граждан не привили им чувство патриотизма, то этим придётся заниматься государству».