«Отморозок»: «Ветераны России» о справившем нужду на стенд про ветерана

Люди, оскверняющие память участников Великой Отечественной войны — «отморозки» — и по-другому их назвать нельзя, заявил NEWS.ru руководитель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Таким образом он прокомментировал инцидент в московском парке «Измайлово», где блогер помочился на стенд с фото участника ВОВ.

Вопиющий поступок. Люди, совершающие подобные поступки, — отморозки. Больше я их назвать никак не могу. Их нужно очень жёстко привлекать по ч.3 ст. 354.1 УК РФ [«Реабилитация нацизма»]. Это публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. Скажу как ветеран боевых действий, такое надо пресекать очень жёстко, — подчеркнул Резяпов.

Он отметил, что «если родители таких граждан не привили им чувство патриотизма, то этим придётся заниматься государству». Собеседник добавил, что некоторые россияне позволяют себе подобные поступки, находясь под влиянием СМИ, кинематографа и «гей-пропаганды».

К сожалению, идёт постепенное разложение молодёжи, необходимо регулировать культурную сферу в РФ. Обязанность государства — защищать молодёжь от трансляции материалов, содержащих пропаганду насилия, деструктивной тематики, русофобии, пропаганду ЛГБТ, от негатива, вседозволенности, роскошной жизни, — рассказал Резяпов.

Поступившую информацию об осквернении мемориального стенда молодым человеком проверят следователи, соответствующее поручение дано прокуратурой Москвы после сообщений об инциденте, опубликованных в СМИ, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.