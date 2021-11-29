Блогер Хованский рассказал об угрозах следствия в открытом письме из СИЗО

Блогер Юрий Хованский написал открытое письмо из СИЗО, в котором рассказал о том, что ему и его девушке угрожают проблемами. По его словам, следователи требуют от него признаться в том, что песня про «Норд-Ост» была спета в 2018-м, а не в 2012 году, а также отказаться от своих адвокатов. Письмо рэпера опубликовано в Telegram-канале телеканала «360».

По словам Хованского, следователь пообещал , что если он выполнит эти условия, дело ограничится штрафом, тогда как в противном случае ему дадут реальный тюремный срок. Однако блогер отказался от этого: ранее тот же следователь пообещал ходатайствовать для него об избрании подписки о невыезде в обмен на дачу показаний, но так этого и не сделал. В ответ на это руководитель следственной группы дал ему два дня на размышления, заявив, что в случае отказа у него и его девушки «будут проблемы».

Мне страшно, и я не знаю, что делать. Я и раньше боялся в СИЗО, но никогда ещё мне не приходилось бояться за близких по ту сторону забора. Я не думал, что в России 2021 года следователь может открыто угрожать семье обвиняемого и требовать признаться в том, чего он не совершал, — добавил блогер.

Ранее девушка блогера Мария Нелюбова также заявила об угрозах, которые, по её словам, вселяют надежду, что дело разваливается. Также следствие назначило блогеру психиатрическую экспертизу на вменяемость. По словам его адвоката Александра Передрука, экспертиза является стандартной практикой, однако явной необходимости в ней нет.

Хованского задержали в Санкт-Петербурге 8 июня. Уголовное дело против него возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) из-за исполнения песни про теракт на показе «Норд-Оста». Ролик с ней был опубликован в Интернете. Хованскому предъявили обвинения не только в призывах к терроризму, но и в насилии в отношении детей и нацменьшинств. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.