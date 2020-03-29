Блогер Екатерина Диденко показала подарок на день рождения от умершего мужа. Её покойный супруг — Валентин — заказал для возлюбленной пиньяту в виде медведя. Сюрприз накануне женщине отдал следователь.
Разбив игрушку палкой, девушка
Внутри были: Деньги ненастоящие, таблетки пустырника, чупа-чупсы, — написала Диденко на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
Роковая вечеринка произошла 28 февраля 2020 года в одном из банных комплексов Москвы. Диденко отмечала 29-й день рождения. В какой-то момент в бассейн бросили около 25 кг сухого льда. В результате несколько человек отравились углекислым газом, трое из них, включая мужа Екатерины, скончались.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Диденко готовилась к рекламной акции и была в курсе о покупке сухого льда, который хотела в рамках коммерческого проекта дарить своим подписчикам. Так считает фитнес-тренер и блогер Елена Санжаровская.
По её словам, Екатерина готовила мероприятие в рамках рекламной акции и халатно отнеслась к правилам безопасности ради контента.
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