https://static.news.ru/photo/60566a90-71be-11ea-92fa-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Диденко Фото: didenko.katerina/instagram.com

Блогер Екатерина Диденко показала подарок на день рождения от умершего мужа. Её покойный супруг — Валентин — заказал для возлюбленной пиньяту в виде медведя. Сюрприз накануне женщине отдал следователь.

Разбив игрушку палкой, девушка достала оттуда сладости, лекарства и ненастоящие деньги. Она добавила, что мечтает «повернуть время вспять», но это невозможно.

Внутри были: Деньги ненастоящие, таблетки пустырника, чупа-чупсы, — написала Диденко на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Роковая вечеринка произошла 28 февраля 2020 года в одном из банных комплексов Москвы. Диденко отмечала 29-й день рождения. В какой-то момент в бассейн бросили около 25 кг сухого льда. В результате несколько человек отравились углекислым газом, трое из них, включая мужа Екатерины, скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Диденко готовилась к рекламной акции и была в курсе о покупке сухого льда, который хотела в рамках коммерческого проекта дарить своим подписчикам. Так считает фитнес-тренер и блогер Елена Санжаровская.

По её словам, Екатерина готовила мероприятие в рамках рекламной акции и халатно отнеслась к правилам безопасности ради контента.