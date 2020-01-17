Объём госзакупок в России продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Минфина. За девять месяцев 2019 года он составил 6,7 трлн руб. Это на 22% больше, чем за аналогичный период 2018 года (5,5 трлн руб). Доступная статистика по госзакупкам ведётся с начала «десятых» годов. NEWS.ru нашёл самые крупные госконтракты последнего десятилетия, отсеяв регулярные закупки энергоносителей одних государственных компаний у других, и выяснил, кому они достались.

Крупнейший из зафиксированных в базе данных контрактов — договор о строительстве Амурского газоперерабатывающего завода вблизи города Свободного. Его стоимость — 790,6 млрд руб. Контракт подписан летом 2015 года, а окончание строительства намечено на 2025 год. Заказчиком выступило ООО «Газпром переработка Благовещенск», интересно, что сайт госзакупок не указывает, кому достался контракт, но известно, что его получила группа компаний СИБУР Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко. В свою очередь структуры СИБУРа на конкурсной основе привлекли субподрядчиков, включая несколько иностранных компаний, в том числе немецкую Linde, итальянскую Tecnimont, а также китайские China Petroleum Engineering & Construction Corporation и Sinopec. Формально там работает и российский субподрядчик — компания «Велесстрой». Однако журнал Forbes называл её владельцем хорватского бизнесмена Михайло Перенчевича. Завод будет выделять гелий, этан и другие углеводороды из природного газа, планируемого к поставке в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Снабжение завода природным газом будет осуществляться с осваиваемых Чаяндинского и Ковыктинского месторождений.

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Московский метрополитен в 2013 году объявил конкурс на рекордные для себя 573,351 млрд руб. От исполнителя требовалось проектирование и строительство объектов метрополитена «под ключ» в период до 2019 года, включая станции, депо и транспортно-пересадочные узлы возле станций. Контракт достался ОАО «Мосинжпроект», принадлежащему правительству Москвы. Этот выигрыш оспаривал другой подрядчик метро — «Минскметрострой», который заподозрил московские власти в антиконкурентном соглашении. По его мнению, условия конкурса были специально сформулированы так, чтобы в них мог участвовать только «Мосинжпроект». Например, от соискателя требовался опыт выполнения подобных работ на общую сумму не менее 40 млрд рублей за 2012 год. В свою очередь «Мосинжпроект» перераспределил основной объём заказа в пользу субподрядчика, своего дочернего предприятия — «МИП-строй №1». Теоретически последнее могло в свою очередь привлечь для реального исполнения работ кого угодно, передав ему и соответствующую часть полученных по контракту средств, отчитываться об этом субподрядчик по закону не обязан.

В 2017 году «Роснефть» заплатила Российским железным дорогам 487 млрд руб., за услуги по перевозки нефти с 2018 по 2020 год. Аукцион был проведён на безальтернативной основе, а заказчиком выступило АО «РН-Транс» — дочерняя компания «Роснефти». За указанную сумму планировалось перевезти 214 млн тонн нефти. В начале 2018 года те же РЖД заказали ремонт подвижного состава за 243,93 млрд руб. Работы, включая модернизацию и обслуживание локомотивов, должны продолжаться до 2022 года. Контракт получило АО «Желдорреммаш», которое было образовано в 2009 году при приватизации подразделения РЖД по ремонту тягового подвижного состава. Сейчас оно принадлежит группе компаний «ЛокоТех», чей основной владелец — узбекский миллиардер Искандер Махмудов.

Искандер Махмудов ООО

В 2015 году был размещён аукцион на строительство Керченского моста между полуостровами Тамань и Крым. Заказчиком выступило специально созданное ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Тамань“ Федерального дорожного агентства». Цена контракта составила 227 млрд руб. Договор был заключён с ООО «Стройгазмонтаж», принадлежащим Аркадию Ротенбергу. Субподрядчиками привлекли московскую компанию «Мостотрест» (принадлежит Ротенбергу через другие фирмы), а также питерские «Мостоотряд № 75» и «Карст».

В 2019 году Московский метрополитен объявил , что выделит 214,83 млрд руб. на обеспечение транспортного обслуживания на Московском центральном кольце (МЦК) на протяжении 14 лет — с 2020 по 2034 год. Назначение закупки звучит так: «оказание агентских услуг по осуществлению комплекса юридических и фактических действий, направленных на обеспечение транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом общего пользования на МЦК». Победителем стало ОАО «РЖД».

В 2015 году АО «Дирекция единого заказа оборудования для АЗС», входящее в структуру Росатома, объявило аукцион на проектирование, разработку, изготовление и поставку комплектов теплотехнического оборудования для строящихся атомных станций. Сумма договора — 169 млрд руб. Контракт достался ОАО «Силовые машины», которое принадлежит бизнесмену Алексею Мордашову. Впоследствии Росатому пришлось судиться с исполнителем из-за опоздания по поставкам оборудования на Ленинградскую АЭС-2.

Опрошенный NEWS.ru эксперт-аналитик констатирует увеличение сумм и объёмов госзакупок. При этом распространённая в таких случаях практика участия в аукционах единственного претендента саму процедуру обессмысливает.

Несмотря на то что за первые три квартала 2019 года объём госзакупок вырос на 22 процента, число извещений о госзакупках сократилось до 2,2 миллиона. В результате мы наблюдали укрупнение госзакупок, а средняя цена поднялась выше 3 миллионов рублей. С одной стороны, вполне логично, что крупные контракты достаются крупным заказчикам и претендентов на такие закупки немного. С другой, смысл самой системы проведения закупок в электронной форме в повышении прозрачности и снижении коррупции, в том, чтобы уменьшить государственные траты при проведении госзакупок и более эффективно расходовать средства. Этого непросто достигнуть при единственном претенденте на контракт в рамках аукциона. В конце декабря 2019 года президент подписал поправки в закон № 449-ФЗ. Они вступят в силу с середины 2020 года. Сократятся затраты времени на процедуру по некоторым видам закупок, станет возможным быстрый запрос котировок по закупкам до трёх миллионов рублей, уменьшится срок заключения контракта. Михаил Шульгин начальник отдела глобальных исследований компании «Открытие Брокер» начальник отдела глобальных исследований компании «Открытие Брокер»

По мнению Михаила Шульгина, эффективность контрактной системы возрастёт при увеличении числа претендентов на госзакупку как минимум до трёх. Однако в ближайшем будущем он не ожидает такой тенденции.