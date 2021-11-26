Близкие погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе начали получать выплаты

Шахта «Листвяжная» в Кемеровской области, где в результате аварии погибли люди

Семьи 27 погибших и 60 пострадавших в результате взрыва метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области получили выплаты. Компенсации начали приходить из бюджетов Кузбасса и Беловского района. Социальные службы активно работают со всеми близкими жертв ЧП, чтобы определить объём необходимой помощи, приводит РИА Новости слова губернатора региона Сергея Цивилёва.

В это время идёт выплата из областного бюджета, из бюджета районов. Шестьдесят человек пострадавших получили средства, и 27 семей получили родственники погибших, — сообщил Цивилёв.

Он отметил, что родственникам погибших будет оказана помощь по трудоустройству, обучению детей, будут решены жилищные вопросы и все проблемы, с которыми столкнулись люди в этот сложный период.

По информации ТАСС, Цивилёв ранее сообщил , что родственники погибших получат из бюджета по 250 тысяч рублей, находящиеся в больницах пострадавшие — по 150 тысяч, лечащиеся амбулаторно — по 75 тысяч. Кроме того, группа компаний «Сибирский деловой союз» (СДС) выплатит семьям жертв по 2 млн рублей и по миллиону — их близким родственникам. В СДС также намерены погасить кредиты семей погибших и приобрести для них новое жильё.

Авария на «Листвяжной» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате ЧП погибли 46 шахтёров и пятеро горноспасателей, более 60 человек пострадали. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименко и двое инспекторов Ростехнадзора. Им предъявлены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности и халатности.