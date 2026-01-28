Блины с изюминкой: как свекольный сок заменит сахар и преобразит любимое блюдо

Привычные блины можно легко разнообразить. Попробуйте заменить сахар свекольным соком — это не только снизит калорийность, но и придаст блюду необычный вкус и аппетитный оттенок. Блины получатся с легким карамельным нюансом и едва уловимым земляничным привкусом, а их розовато‑золотистый цвет украсит любой стол. Способ прост в исполнении и не требует редких ингредиентов.

Для замены 1 ст. л. сахара понадобится 2–3 ст. л. свежевыжатого свекольного сока. Чтобы его получить, сырую свеклу тщательно вымойте, очистите и измельчите на мелкой терке, затем отожмите через марлю либо используйте соковыжималку. Сок добавляйте на первом этапе приготовления — в жидкую основу теста (молоко, кефир), хорошо перемешайте перед введением муки. Используйте продукт сразу: при хранении он теряет полезные свойства и может окислиться. Благодаря природной сладости свеклы блины выйдут в меру сладкими, без приторности, а их необычный оттенок порадует и взрослых, и детей.

Ранее сообщалось, что меренговый рулет нередко обманчив: кажется, что это легкий десерт, а на деле портит настроение кулинарам любого уровня. Но есть один базовый способ, который помогает избежать трещин, сухости и оседания, делая рулет таким же воздушным, как на фото из кулинарных блогов.