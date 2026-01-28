Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 18:02

Блины с изюминкой: как свекольный сок заменит сахар и преобразит любимое блюдо

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Привычные блины можно легко разнообразить. Попробуйте заменить сахар свекольным соком — это не только снизит калорийность, но и придаст блюду необычный вкус и аппетитный оттенок. Блины получатся с легким карамельным нюансом и едва уловимым земляничным привкусом, а их розовато‑золотистый цвет украсит любой стол. Способ прост в исполнении и не требует редких ингредиентов.

Для замены 1 ст. л. сахара понадобится 2–3 ст. л. свежевыжатого свекольного сока. Чтобы его получить, сырую свеклу тщательно вымойте, очистите и измельчите на мелкой терке, затем отожмите через марлю либо используйте соковыжималку. Сок добавляйте на первом этапе приготовления — в жидкую основу теста (молоко, кефир), хорошо перемешайте перед введением муки. Используйте продукт сразу: при хранении он теряет полезные свойства и может окислиться. Благодаря природной сладости свеклы блины выйдут в меру сладкими, без приторности, а их необычный оттенок порадует и взрослых, и детей.

Ранее сообщалось, что меренговый рулет нередко обманчив: кажется, что это легкий десерт, а на деле портит настроение кулинарам любого уровня. Но есть один базовый способ, который помогает избежать трещин, сухости и оседания, делая рулет таким же воздушным, как на фото из кулинарных блогов.

Проверено редакцией
Читайте также
Когда хочется чего-то летнего зимой, готовлю салат «Нежный» со сметаной: нарежете за 5 минут
Общество
Когда хочется чего-то летнего зимой, готовлю салат «Нежный» со сметаной: нарежете за 5 минут
Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Общество
Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Молочный пирог с яблоками — это нежность: готовлю вместо шарлотки уже давно, тает во рту
Общество
Молочный пирог с яблоками — это нежность: готовлю вместо шарлотки уже давно, тает во рту
Как заквасить капусту, чтобы хрустела: старинный метод с дубовой веточкой
Семья и жизнь
Как заквасить капусту, чтобы хрустела: старинный метод с дубовой веточкой
Шеф-секрет: устойчивый шоколадный крем для слоеных тортов
Семья и жизнь
Шеф-секрет: устойчивый шоколадный крем для слоеных тортов
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Еще пять раз!»: Трусова пожаловалась на перфекционизм Жвакина
Пивоварня в США придумала пиар-ход в случае смерти Трампа
Долги Незлобина, нищета Панина: как живут звезды-релоканты за границей
На черноморском пляже сделали опасную находку
Российский вопрос расколол партию французских националистов
В РАН назвали возможную передачу ядерного оружия Швеции подарком для ВС РФ
Ограбление с игрушечным пистолетом довело пенсионера до скамьи подсудимых
Авербух рассказал о вернувшей в Россию Линичук
Авербух объяснил отсутствие политиков в новом сезоне «Ледникового периода»
Редкий деликатес из чистых рек: ленок и его калорийность
Россиянин призвал к терроризму и поплатился
«Выгребают всех»: экс-нардеп о плане Киева призвать в ВСУ иностранцев с ВНЖ
В офисах крупнейшего банка Германии прошли обыски
Стало известно о странном поведении обвиняемого в убийстве семи человек
Переговоры России и Сирии: что известно, Москва готовится сдать Асада?
Повзрослевший сын Пугачевой вызвал восхищение в Сети
«С юмором и без пафоса»: главврача обвинили в изнасиловании коллеги
«Для России это вызов»: энергетик о мерах ЕС в отношении судов без флага
В ВСУ претендуют на сотню тысяч живущих на Украине иностранцев
Врач назвала симптомы оторвавшегося тромба
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.