Блины без грязных мисок: рецепт для тех, кто ненавидит мыть посуду. Готовлю тесто в бутылке — быстро, чисто, удобно

Это не просто рецепт, а настоящий лайфхак, который меняет подход к готовке. Тесто в бутылке всегда получается нужной густоты, потому что вы сразу видите его консистенцию и можете легко отрегулировать, добавив немного муки или молока. А узкое горлышко не даст сделать слишком большую порцию за раз.

Беру чистую пластиковую бутылку на 1-1,5 литра с широким горлышком (удобно через воронку). Сначала засыпаю туда 10 столовых ложек (около 150 г) пшеничной муки. Затем добавляю 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, щепотку соли и 1/2 чайной ложки соды. Закрываю бутылку крышкой и хорошо все взбалтываю в течение минуты — так сухие и жидкие ингредиенты начнут соединяться. После этого открываю крышку и вливаю примерно 500 мл молока комнатной температуры (можно заменить на кефир или их смесь). Снова закрываю крышку и тщательно трясу бутылку еще пару минут, пока внутри не образуется абсолютно гладкое, однородное тесто без единого комочка. В самом конце добавляю 2 столовые ложки растительного масла, еще раз слегка взбалтываю — и тесто готово. Даю ему постоять 5-10 минут. Разогреваю сковороду, слегка смазываю маслом. Откручиваю крышку и, слегка сжимая бутылку, аккуратно наливаю тесто на горячую поверхность, вращая ее для формирования круга. Жарю блины с двух сторон до румяности. Бутылку с остатками теста можно просто закрыть крышкой и убрать в холодильник до следующего раза.

