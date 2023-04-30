Блиновскую могут отправить в СИЗО ТАСС: Блиновскую могут арестовать из-за активности кураторов ее марафонов в соцсетях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Блогера Елену Блиновскую, находящуюся под домашним арестом, могут поместить в СИЗО из-за активности в соцсетях организаторов ее марафонов, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. Отмечается, что суд запретил Блиновской использовать мобильную связь и интернет.

Тем не менее в интернете появились призывы к участию в новых марафонах блогера. Если будет установлено, что она нарушила запреты, правоохранительные органы могут обратиться в суд с предложением заменить домашний арест на содержание под стражей.

В апреле следователи возбудили против Блиновской уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и обналичивании незаконно нажитых средств. 27 апреля ее задержали при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. Во время допроса в СКР она признала вину в экономических преступлениях, а позже решением суда была заключена под домашний арест на два месяца.

Ранее в Госдуме предложили обязать блогеров-тренеров получать лицензии. Идея появилась после череды громких уголовных дел о неуплате налогов. Так, блогеру Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов более чем на 311 млн рублей.