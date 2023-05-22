Блиновскую отказались выпускать из-под домашнего ареста Мосгорсуд отказался заменять домашний арест Блиновской на запрет определенных действий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Московский городской суд отклонил апелляцию блогера Елены Блиновской на домашний арест по делу о неуплате налогов, сообщает корреспондент NEWS.ru из здания суда. Ранее ее адвокаты требовали заменить арест на запрет определенных действий. Блиновская пробудет под домашним арестом до 26 июня.

Постановление Пресненского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения, — огласил решение судья.

Сама Блиновская на суд по апелляции не явилась. По словам адвоката, его подзащитная заболела и решила не посещать заседание.

Таким образом, в отношении блогера по-прежнему действуют установленные ранее ограничения. Блиновской запрещено покидать свой собственный дом, а также пользоваться интернетом и иными средствами связи.

27 апреля блогера Елену Блиновскую задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. По данным следствия, она получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. Более 43 млн рублей блогер легализовала, оплатив в том числе автомобиль, который перешел в собственность ее супруга, и устроив праздник в августе 2022 года.