Блинный торт без хлопот: суперский десерт на сковороде и крем — объедение! Этот торт — идеальное решение, когда хочется впечатлить гостей, но нет времени на сложные десерты. Нежные блины, воздушный творожный крем и сочные ягоды создают потрясающую гармонию вкусов.
Ингредиенты для блинов
- Яйца — 4 шт.
- Молоко — 800 мл
- Мука — 10 ст. л. (с горкой)
- Сахар — 3 ст. л.
- Соль — щепотка
- Масло растительное — 2 ст. л.
Для крема
- Творожный сыр — 500 г
- Сливки 33% — 250 мл
- Сгущёнка — 250 г
Для начинки и украшения
- Клубника — 300 г (или другие ягоды)
- Мята — для декора
Приготовление
- Взбейте яйца с сахаром и солью, влейте молоко, постепенно добавляйте муку. В конце введите масло — тесто должно получиться как жидкая сметана. Жарьте тонкие блины на хорошо разогретой сковороде.
- Для крема взбейте охлаждённые сливки до пиков, добавьте творожный сыр и сгущёнку, аккуратно перемешайте. Соберите торт, чередуя слои: блин → крем → ягоды. Уберите в холодильник на 6–8 часов.
