03 сентября 2025 в 14:00

Блинный торт без хлопот: суперский десерт на сковороде и крем — объедение

Блинный торт без хлопот: суперский десерт на сковороде и крем — объедение! Этот торт — идеальное решение, когда хочется впечатлить гостей, но нет времени на сложные десерты. Нежные блины, воздушный творожный крем и сочные ягоды создают потрясающую гармонию вкусов.

Ингредиенты для блинов

  • Яйца — 4 шт.
  • Молоко — 800 мл
  • Мука — 10 ст. л. (с горкой)
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Соль — щепотка
  • Масло растительное — 2 ст. л.

Для крема

  • Творожный сыр — 500 г
  • Сливки 33% — 250 мл
  • Сгущёнка — 250 г

Для начинки и украшения

  • Клубника — 300 г (или другие ягоды)
  • Мята — для декора

Приготовление

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью, влейте молоко, постепенно добавляйте муку. В конце введите масло — тесто должно получиться как жидкая сметана. Жарьте тонкие блины на хорошо разогретой сковороде.
  2. Для крема взбейте охлаждённые сливки до пиков, добавьте творожный сыр и сгущёнку, аккуратно перемешайте. Соберите торт, чередуя слои: блин → крем → ягоды. Уберите в холодильник на 6–8 часов.

Ранее мы готовили лимонный кекс с глазурью! Простой, но вкуснее, чем в кондитерской.

