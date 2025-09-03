Блинный торт без хлопот: суперский десерт на сковороде и крем — объедение

Блинный торт без хлопот: суперский десерт на сковороде и крем — объедение

Блинный торт без хлопот: суперский десерт на сковороде и крем — объедение! Этот торт — идеальное решение, когда хочется впечатлить гостей, но нет времени на сложные десерты. Нежные блины, воздушный творожный крем и сочные ягоды создают потрясающую гармонию вкусов.

Ингредиенты для блинов

Яйца — 4 шт.

Молоко — 800 мл

Мука — 10 ст. л. (с горкой)

Сахар — 3 ст. л.

Соль — щепотка

Масло растительное — 2 ст. л.

Для крема

Творожный сыр — 500 г

Сливки 33% — 250 мл

Сгущёнка — 250 г

Для начинки и украшения

Клубника — 300 г (или другие ягоды)

Мята — для декора

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром и солью, влейте молоко, постепенно добавляйте муку. В конце введите масло — тесто должно получиться как жидкая сметана. Жарьте тонкие блины на хорошо разогретой сковороде. Для крема взбейте охлаждённые сливки до пиков, добавьте творожный сыр и сгущёнку, аккуратно перемешайте. Соберите торт, чередуя слои: блин → крем → ягоды. Уберите в холодильник на 6–8 часов.

