Бизнесмена Шпигеля госпитализировали из здания суда

https://static.news.ru/photo/b8517004-8b3b-11eb-8bd8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководителя группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, задержанного по подозрению в даче взятки руководителю Пензенской области Ивану Белозерцеву, увезли в больницу из зала суда. У мужчины резко упало давление.

Шпигелю стало плохо на заседании, в ходе которого должны были вынести приговор. Подозреваемого экстренно доставили в медицинское учреждение, где ему поставили капельницу. Сейчас давление нормализовалось. Кроме того, мужчина страдает сердечной недостаточностью, передаёт портал «Известия».

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от предпринимателей взятки через посредников в виде денег и различных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Со своей стороны он обещал содействие при заключении государственных контрактов.

Никто из фигурантов дела свою вину не признаёт.

Белозерцев и ещё несколько человек были задержаны 21 марта.

Как ранее писал NEWS.ru, Басманный суд Москвы санкционировал арест обвиняемого в коррупции губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на два месяца. Он будет под стражей до 20 мая.