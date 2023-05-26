Бизнесмен из Костромы заверил Путина, что серебряная посуда укрепляет семьи

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

Предприниматель из Костромы Флун Гумеров в разговоре с президентом России Владимиром Путиным на форуме общественной организации «Деловая Россия» заявил, что улучшить семейные отношения поможет серебряная посуда. Он пояснил, что жены охотнее будут кормить мужей из драгоценной кухонной утвари.

Серебряная посуда появится во многих семьях. Жены будут с удовольствием наливать, угощать мужей. Да и воспитывать серебряной посудой будет намного лучше, — сказал предприниматель.

Глава костромского отделения движения «Деловая Россия» Дмитрий Аббакумов на своей странице в соцсети «Вконтакте» отметил, что Путин, отвечая на вопросы Гумерова о ювелирном бизнесе, поддержал тему либерализации контроля за изделиями из серебра. Теперь региональное отделение приступит к разработке поправок в федеральные законы, которые позволяют продавать серебро не только в магазинах, но в обычных точках торговли. Это в том числе освободит продавцов от лишней отчетности перед Росфинмониторингом.

Флун Гумеров является председателем совета ассоциации «Гильдия ювелиров России». До сентября 2022 года он был депутатом Костромской областной Думы, но досрочно сдал свой мандат, чтобы сконцентрироваться на развитии ювелирного бизнеса.