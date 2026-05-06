06 мая 2026 в 07:41

Бисквит в микроволновке за 5 минут? Легко! Воздушный, пористый корж без возни с духовкой

Не верится, но факт: нежнейший бисквит можно приготовить в микроволновке всего за 5 минут. Никакой духовки, долгого томления и риска, что корж осядет.

Что понадобится

Мука пшеничная — 135 г, какао-порошок — 30 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — 1 щепотка, яйца — 3 шт., сахар — 120 г, сливки (20%) — 80 мл, масло растительное — 60 мл; для крема: сливки (33%) — 300 мл, сахарная пудра — 2 ст. л., шоколад для украшения — 30 г.

Как готовлю

Просейте муку, какао, разрыхлитель и соль в одну миску. В другой взбейте яйца с сахаром до пышной однородной массы, затем влейте сливки и растительное масло, перемешайте. Постепенно добавьте сухую смесь к влажной, замешивая лопаткой тесто консистенции густой сметаны.

Форму для микроволновки застелите пергаментом, вылейте тесто и сделайте несколько надрезов по центру ножом, чтобы избежать вздутия.

Выпекайте корж 4 минуты при мощности 900 Вт — готовность проверьте деревянной шпажкой (если влажная, добавьте еще минуту). Оставьте корж в выключенной микроволновке на 10 минут, затем полностью остудите в форме около 20 минут.

Остывший корж разрежьте на два пласта. Для крема взбейте сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Промажьте нижний корж, накройте верхним, покройте кремом верх и бока торта. Украсьте наструганным шоколадом.

Дмитрий Демичев
