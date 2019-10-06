https://static.news.ru/photo/549ad338-e863-11e9-a2be-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщила о частичной утечке базы данных пользователей домашнего интернета за 2017 год.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе компании, большая часть информации к настоящему времени устарела. Служба безопасности «Вымпелкома» расследует инцидент.

Один из анонимных Telegram-каналов ранее сообщил об обнаружении в открытом доступе базы данных более 8 млн. абонентов проводного интернета «Билайн». В компании подтвердили, что в указанном архиве действительно содержится информация о ряде пользователей широкополосного доступа в интернет (ШПД), однако она по большей части неактуальна. Представители компании также уточнили, что количество абонентов ШПД по состоянию на второй квартал 2019 года составляет 2,5 млн человек.

Распространение личных данных клиентов недопустимо, и мы продолжаем совершенствовать нашу систему защиты таких данных. Наша служба безопасности расследует этот инцидент, мы будем признательны за любую информацию, которая поможет этой работе — как со стороны наших клиентов, так и со стороны наших коллег по рынку, — заявили представители «Вымпелкома».

Ранее, как писал News.ru, с утечкой клиентских данных столкнулся Сбербанк. Первоначально речь шла о 60 млн пострадавших клиентов кредитной организации, однако банк утверждает, что таковых было только 200. Служба безопасности Сбербанка в сотрудничестве с правоохранительными органами смогла идентифицировать сотрудника, ответственного за утечку.