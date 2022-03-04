Би‑би‑си временно приостановила работу своих журналистов в России

Фото: Matt Cetti-Roberts/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США не видят оснований считать, что пoжар на территории Запорожской АЭС на Украине пoвлёк за собой утечку радиоактивных веществ. Об этом заявил журналистам высокопoставленный представитель Пентагона, слова которого приводит РИА Новости.

Мы не зафиксировали каких-либо радиоактивных утечек, — сказал он. Ранее сообщалось о пожаре на территории Запорожской АЭС на Украине. Также было опубликовано видео с места событий. На кадрах, записанных на...