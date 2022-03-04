Би‑би‑си временно приостановила работу своих журналистов в России
Павел Ермолаев
Павел Ермолаев
20:01, 04 марта 2022
Фото: Matt Cetti-Roberts/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Британская вещательная корпорация Би-би-си временно прекращает работу в России, сообщили в пресс-службе издания со ссылкой на генерального директора Тима Дэви. Отмечается, что на такие меры пришлось пойти из-за ужесточения законодательства Российской Федерации.
Закон <...> не оставляет нам никакой другой возможности, кроме как временно остановить работу всех журналистов Би-би-си и вспомогательного персонала в РФ, пока мы проводим оценку всех последствий данного неблагоприятного развития ситуации, — сказал Дейви.
Документ, одобренный 4 марта Советом Федерации, предусматривает введение уголовной ответственности за распространение ложной информации о ВС России.
Дейви добавил, что новостная служба Би-би-си на русском языке продолжит действовать из-за пределов России.
Ранее Роскомнадзор заблокировал сайты нескольких отечественных и зарубежных СМИ из-за «распространения фейков о спецоперации ВС РФ на Украине». В список заблокированных ресурсов попали «Голос Америки» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), BBC, DW, «Медуза» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента).
4 марта издание Znak.com сообщило о приостановке работы, информация об этом была опубликована в Telegram-канале издания. На данный момент сайт Znak.com недоступен. Причиной закрытия редакция назвала «большое количество ограничений, с которыми сталкиваются СМИ в России».