25 марта 2026 в 09:30

Без муки — самые вкусные драники: осторожно, придется готовить много — их просят еще и еще

Без муки получаются самые вкусные драники. Эти сочные и ароматные картофельные оладьи тают во рту и съедаются моментально.

Для приготовления понадобится: 5–6 средних картофелин, 1 луковица, 1 яйцо, соль, перец, зелень по желанию, растительное масло для жарки.

Рецепт: картофель и лук натрите на мелкой терке. Слейте образовавшийся сок, но не отжимайте слишком сильно — немного влаги нужно для сочности. В полученную массу добавьте яйцо, соль, перец и мелко рубленную зелень. Разогрейте сковороду с достаточным количеством растительного масла. Жарьте драники на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки.

Подавайте горячими со сметаной или просто так. Но будьте осторожны, эти драники придется готовить много, их просят еще и еще.

Ранее стало известно, как приготовить ленивые пирожки — взбиваю капусту с кефиром и жарю.

Дарья Иванова
Д. Иванова
Без муки — самые вкусные драники: осторожно, придется готовить много — их просят еще и еще Без муки получаются самые вкусные драники. Эти сочные и ароматные картофельные оладьи тают во рту и съедаются моментально.
5-6 средних картофелин
1 луковица
1 яйцо
соль, перец
зелень по желанию
растительное масло для жарки
>
Картофель и лук натрите на мелкой терке. Слейте образовавшийся сок, но не отжимайте слишком сильно — немного влаги нужно для сочности.
В полученную массу добавьте яйцо, соль, перец и мелко рубленую зелень.
Разогрейте сковороду с достаточным количеством растительного масла. Жарьте драники на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки.
