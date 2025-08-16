Без муки и тонны масла! Оладьи из молодого кабачка с чесночком и сыром!

Оладьи без муки: кабачковый хруст налегке! Забудьте про тяжесть теста — эти оладьи покоряют воздушностью и чистым вкусом овощей. Идеальный вариант для ПП-ужина или легкого перекуса, где кабачок — настоящий герой!
Рецепт за 15 минут
Молодые кабачки (350 г) натрите на мелкой терке, посолите. Оставьте на 10 минут, затем сильно отожмите сок (секрет хруста!).
Добавьте:
1 яйцо;
2 измельченных зубчика чеснока;
20 г рубленого укропа;
щепотку перца.
Сформируйте оладьи ложкой. Разогрейте сковороду с 1 ч. л. масла. Жарьте на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны под крышкой до золотистости.
