Без муки и тонны масла! Оладьи из молодого кабачка с чесночком и сыром!

Оладьи без муки: кабачковый хруст налегке! Забудьте про тяжесть теста — эти оладьи покоряют воздушностью и чистым вкусом овощей. Идеальный вариант для ПП-ужина или легкого перекуса, где кабачок — настоящий герой!

Рецепт за 15 минут

Молодые кабачки (350 г) натрите на мелкой терке, посолите. Оставьте на 10 минут, затем сильно отожмите сок (секрет хруста!). Добавьте: 1 яйцо;

2 измельченных зубчика чеснока;

20 г рубленого укропа;

щепотку перца. Сформируйте оладьи ложкой. Разогрейте сковороду с 1 ч. л. масла. Жарьте на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны под крышкой до золотистости.

