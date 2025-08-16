Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025

Без муки и тонны масла! Оладьи из молодого кабачка с чесночком и сыром!

Оладьи без муки: кабачковый хруст налегке! Забудьте про тяжесть теста — эти оладьи покоряют воздушностью и чистым вкусом овощей. Идеальный вариант для ПП-ужина или легкого перекуса, где кабачок — настоящий герой!

Рецепт за 15 минут

  1. Молодые кабачки (350 г) натрите на мелкой терке, посолите. Оставьте на 10 минут, затем сильно отожмите сок (секрет хруста!).

  2. Добавьте:

    • 1 яйцо;

    • 2 измельченных зубчика чеснока;

    • 20 г рубленого укропа;

    • щепотку перца.

  3. Сформируйте оладьи ложкой. Разогрейте сковороду с 1 ч. л. масла. Жарьте на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны под крышкой до золотистости.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

