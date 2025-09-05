Драники по-белорусски с творожным соусом! Обалденный завтрак за 15 минут!

Эти драники — настоящее воплощение белорусской кухни: хрустящие снаружи, нежные внутри, с ароматом дымного лосося и освежающим творожным соусом. Идеальное блюдо для сытного завтрака или ужина, которое перенесет вас в гостеприимную атмосферу сельской Белоруссии.

Для приготовления вам понадобится: 2–3 крупные картофелины, 75 г копченого лосося, растительное масло для жарки, соль и перец. Для соуса: 100 г зернистого творога, 3 ст. л. сметаны, 2 маринованных корнишона, пучок укропа, соль и перец.

Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Отожмите лишнюю жидкость через марлю — это секрет хрустящих драников. Добавьте соль и перец, аккуратно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте картофельную массу столовой ложкой, формируя тонкие лепешки. Обжаривайте на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Для соуса творог разомните вилкой, добавьте сметану. Корнишоны и укроп мелко порубите, смешайте с творожной массой. Посолите и поперчите по вкусу. Готовые драники выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте горячими, с ломтиками лосося и творожным соусом.

Эти драники хороши тем, что сочетают в себе традиции и современность: классический картофельный вкус дополняется изысканным лососем и легким соусом. Они особенно вкусны с холодным молоком или квасом — именно так их подают в белорусских деревнях!

