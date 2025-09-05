Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 09:35

Драники по-белорусски с творожным соусом! Обалденный завтрак за 15 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти драники — настоящее воплощение белорусской кухни: хрустящие снаружи, нежные внутри, с ароматом дымного лосося и освежающим творожным соусом. Идеальное блюдо для сытного завтрака или ужина, которое перенесет вас в гостеприимную атмосферу сельской Белоруссии.

Для приготовления вам понадобится: 2–3 крупные картофелины, 75 г копченого лосося, растительное масло для жарки, соль и перец. Для соуса: 100 г зернистого творога, 3 ст. л. сметаны, 2 маринованных корнишона, пучок укропа, соль и перец.

Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Отожмите лишнюю жидкость через марлю — это секрет хрустящих драников. Добавьте соль и перец, аккуратно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте картофельную массу столовой ложкой, формируя тонкие лепешки. Обжаривайте на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Для соуса творог разомните вилкой, добавьте сметану. Корнишоны и укроп мелко порубите, смешайте с творожной массой. Посолите и поперчите по вкусу. Готовые драники выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте горячими, с ломтиками лосося и творожным соусом.

Эти драники хороши тем, что сочетают в себе традиции и современность: классический картофельный вкус дополняется изысканным лососем и легким соусом. Они особенно вкусны с холодным молоком или квасом — именно так их подают в белорусских деревнях!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

драники
рецепты
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Закопавший партнера в овраге бизнесмен вышел на свободу
Прятавшего ребенка в диване насильника отправили на принудительное лечение
Столкновение грузовика со скорой в Курске обернулось страшной трагедией
Минстрой объяснил влияние ключевой ставки на застройщиков
Путин дал правительству важное распоряжение по редкоземельной индустрии
Встреча с акулой: как избежать нападения? Инструкция по спасению жизни
Стало известно, сколько в России собрали зерна в 2025 году
Стало известно, как мошенники запускают режим паники у жертвы
Низколетящие беспилотники станут мишенью для нового переносного ПЗРК
Путин емким словом оценил желание Киева выбрать место для переговоров
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 сентября: где сбои в РФ
Профессор раскрыл, где США собираются создать аналог НАТО
Половина петербуржцев высказались за запрет на работу мигрантов курьерами
«Ждут не дождутся»: Путин о стремлении западных компаний вернуться в Россию
В Норвегии пожаловались на правила торговли с Евросоюзом
Стало известно о планах объединить платежные карты России и Китая
На Западе разглядели необычную деталь в отношениях Путина и Трампа
Свекла, которая тает во рту. Запекаю только с медом и тимьяном
В Адлере снесут рынок, где продавали суррогатную чачу
Пьяный пациент сбежал из больницы, прикинувшись врачом
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.