Без майонеза, но с тонной лука: мегасочный шашлык из свинины

Без майонеза, но с тонной лука: мегасочный шашлык из свинины

Шашлык из свинины, замаринованный без майонеза, но с тонной лука, получается нежным, мега-сочным и ароматным. Лук не только придает мясу пикантность, но и делает его мягким благодаря природным ферментам.

Для приготовления возьмите 2 кг свиной шеи или окорока, нарежьте кубиками 4–5 см. Очистите 1 кг репчатого лука, нарежьте кольцами. В глубокой миске слоями выложите мясо и лук, слегка посолив каждый слой. Добавьте 1 ч. л. черного перца, 1 ч. л. зиры, 2 лавровых листа. Не добавляйте уксус или майонез — лук сам справится с маринованием! Оставьте мясо в холодильнике на 8–12 часов.

Перед жаркой слейте образовавшийся сок (его можно использовать для поливки мяса во время готовки). Нанижите мясо на шампуры, чередуя с луковыми кольцами. Жарьте на умеренных углях 15–20 минут, периодически переворачивая.

Готовое мясо подавайте с лепешками, зеленью и соусом. Вкус такого шашлыка — это идеальный баланс сладости лука, пряностей и дымной нотки от углей.

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