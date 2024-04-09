«Без фривольных мыслей»: терапевт раскрыла пользу от накаченных ягодиц Терапевт Чиркова: накаченные ягодицы спасают позвоночник и суставы от износа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хорошо развитые (накаченные) ягодичные мышцы не только делают фигуру более эстетичной, но и помогают сохранить позвоночник здоровым, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Она объяснила: данные мускулы в том числе отвечают за правильную позу и паттерн ходьбы, оберегая опорно-двигательный аппарат от изнашивания.

Без всяких фривольных подтекстов утверждаем, что хорошо прокачанная ягодичная мышца не просто эстетически улучшает фигуру вне зависимости от половой принадлежности владельца, но и помогает сохранять здоровыми позвоночник, тазобедренный и коленный суставы. Нагрузка на них значительная. Ягодицы, если они хорошо прокачаны, помогают поддерживать правильную позу и паттерн ходьбы, что оберегает опорно-двигательный аппарат от изнашивания, — добавила Чиркова.

Ранее спортивный тренер Мария Волынкина рассказала, что упражнения «лодочка», «дохлая рыба», «супермен», «кошка», «ягодичный мостик» и «планка» укрепляют мышцы спины. По ее словам, при их выполнении важно следить за правильной техникой, в частности не заламывать шею.

Она отметила, что при выполнении упражнения «супермен», когда стоя на четвереньках попеременно поднимаются рука и нога, необходимо следить за положением таза, который должен стоять ровно. Также, по ее словам, хорошо укрепляет спину упражнение «кошка».