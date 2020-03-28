https://static.news.ru/photo/01b10d82-70f2-11ea-89fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Некоторые сервисы Рунета будут бесплатно доступны на персональных компьютерах уже с 1 апреля, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он напомнил, что глава государства Владимир Путин поручил к 1 июля обеспечить бесплатный доступ к главным российским сервисам, однако появилась возможность предоставить минимальный набор раньше планируемого срока, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что плановые учения по обеспечению устойчивости и безопасности Рунета, которые были намечены на 20 марта, отложили из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.