Некоторые сервисы Рунета будут бесплатно доступны на персональных компьютерах уже с 1 апреля, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Он напомнил, что глава государства Владимир Путин поручил к 1 июля обеспечить бесплатный доступ к главным российским сервисам, однако появилась возможность предоставить минимальный набор раньше планируемого срока,
Ранее NEWS.ru писал, что плановые учения по обеспечению устойчивости и безопасности Рунета, которые были намечены на 20 марта, отложили из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
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