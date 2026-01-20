Беру яйца, сосиски, кетчуп — и чудо-завтрак за 5 минут готов: готовим сэндвич без хлеба на сковороде

Беру яйца, сосиски, кетчуп — и чудо-завтрак за 5 минут готов. Получается сэндвич без хлеба с сочной начинкой внутри! Это блюдо — находка для любителей быстрой и сытной еды.

Для приготовления вам понадобится минимум продуктов: 2 сосиски, 2 яйца, 1-2 ч. л. кетчупа, соль, щепотка черного перца. Сосиски нарежьте тонкими колечками и обжарьте до румяности, затем снимите их. В миске взбейте яйца с солью и перцем. В ту же разогретую сковороду добавьте немного масла и влейте яичную смесь. На среднем огне жарьте омлет, пока его середина не схватится, а низ не станет плотным. Аккуратно лопаткой сделайте в омлете надрез от края до центра. Смажьте поверхность кетчупом. На одну четверть омлета (левую нижнюю, если представить его как круг) выложите обжаренные сосиски. Сворачивайте сэндвич по часовой стрелке: сначала накройте начинку пустой четвертью сверху, затем правой частью и завершите оставшимся четвертым сегментом, чтобы получился треугольник. Дожарьте с каждой стороны по 30–40 секунд для фиксации формы.

