Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 05:46

Беру яйца, сосиски, кетчуп — и чудо-завтрак за 5 минут готов: готовим сэндвич без хлеба на сковороде

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Беру яйца, сосиски, кетчуп — и чудо-завтрак за 5 минут готов. Получается сэндвич без хлеба с сочной начинкой внутри! Это блюдо — находка для любителей быстрой и сытной еды.

Для приготовления вам понадобится минимум продуктов: 2 сосиски, 2 яйца, 1-2 ч. л. кетчупа, соль, щепотка черного перца. Сосиски нарежьте тонкими колечками и обжарьте до румяности, затем снимите их. В миске взбейте яйца с солью и перцем. В ту же разогретую сковороду добавьте немного масла и влейте яичную смесь. На среднем огне жарьте омлет, пока его середина не схватится, а низ не станет плотным. Аккуратно лопаткой сделайте в омлете надрез от края до центра. Смажьте поверхность кетчупом. На одну четверть омлета (левую нижнюю, если представить его как круг) выложите обжаренные сосиски. Сворачивайте сэндвич по часовой стрелке: сначала накройте начинку пустой четвертью сверху, затем правой частью и завершите оставшимся четвертым сегментом, чтобы получился треугольник. Дожарьте с каждой стороны по 30–40 секунд для фиксации формы.

Ранее стало известно, как приготовить омлет с мягким творогом, — получается пышным и сливочным.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовим Dutch Baby — сладкий блин-суфле из Нидерландов: простой рецепт впечатляющего завтрака с сахарной пудрой
Общество
Готовим Dutch Baby — сладкий блин-суфле из Нидерландов: простой рецепт впечатляющего завтрака с сахарной пудрой
Печеный картофель надоел. Делаю гнезда из тертой картошки с яйцом пашот — и завтрак, и ужин в одной сковороде
Общество
Печеный картофель надоел. Делаю гнезда из тертой картошки с яйцом пашот — и завтрак, и ужин в одной сковороде
Вот это аромат: рецепт компота на Крещение — с фруктами и ягодами
Семья и жизнь
Вот это аромат: рецепт компота на Крещение — с фруктами и ягодами
Форель на Крещение: как приготовить красную рыбу в духовке правильно
Семья и жизнь
Форель на Крещение: как приготовить красную рыбу в духовке правильно
Вроде картошка и яйца, но вкус божественный: запеченный картофель с начинкой — готовлю, когда хочется вкусно и без хлопот
Общество
Вроде картошка и яйца, но вкус божественный: запеченный картофель с начинкой — готовлю, когда хочется вкусно и без хлопот
завтраки
рецепты
яйца
сэндвичи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«По дороге на матч»: звезда хоккея из России попал в автомобильную аварию
«Реальность такова»: на Украине сделали неожиданное заявление о территориях
В США увидели ловушку для Евросоюза из-за разрыва связей с Россией
Российский голкипер подрался с американским вратарем в матче НХЛ
Нутрициолог рассказала, какие витамины помогают коже сиять зимой
Точный удар по тылам ВСУ в районе Купянска: успехи ВС РФ к утру 20 января
В России могут запретить два сериала по культовым произведениям фэнтези
ПВО сбила дроны ВСУ в небе над Ростовской областью
«Нас не считают за людей»: как Европа устроила геноцид в Гренландии
Названо блюдо, способное заменить любые БАДы
Статистика раскрыла потери Европы от «гренландских» пошлин Трампа
На Харьковском направлении ВСУ спрятали мины под кучей мусора
Диетолог раскрыла, как правильно выбирать куриное мясо
Россиянам объяснили, как бороться с горами мусора под снегом
К чему снится убегать от медведя: предвестие беды или удачи?
Миллионы россиян получат льготы через QR-код
Личная жизнь, страшный диагноз: как сейчас живет борющийся с раком Алдонин
Психолог ответила, как распознать психопата по первым тревожным сигналам
Трамп избегает личной встречи с одним из европейских политиков
Сон про укус змеи: что ждет в реальности — полное толкование
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.