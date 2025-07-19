Беру творог, вжух... и на столе шикарные булочки — можно даже на диете!

Творожные конвертики из теста фило — это легкий и вкусный десерт, который готовится всего за 15 минут. Хрустящее тесто в сочетании с нежной творожной начинкой создает идеальный баланс текстуры и вкуса. Такие булочки можно подавать к чаю или кофе — они понравятся и взрослым, и детям.
Ингредиенты:
- тесто фило — 8 листов;
- творог — 200 г;
- сахар — по вкусу;
- ванилин — щепотка;
- сгущенка — 30 г;
- яйцо — 1 шт.;
- миндаль — по желанию;
- сахарная пудра — по желанию.
Приготовление:
- Смешайте творог с сахаром, ванилином, сгущенкой и белком.
- Разрежьте тесто на квадраты, выложите начинку.
- Заверните конвертиками, смажьте желтком.
- Выпекайте 10–12 минут при 180 °C.
- Посыпьте сахарной пудрой перед подачей.
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