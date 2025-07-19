Беру творог, вжух... и на столе шикарные булочки — можно даже на диете!

Беру творог, вжух... и на столе шикарные булочки — можно даже на диете!

Творожные конвертики из теста фило — это легкий и вкусный десерт, который готовится всего за 15 минут. Хрустящее тесто в сочетании с нежной творожной начинкой создает идеальный баланс текстуры и вкуса. Такие булочки можно подавать к чаю или кофе — они понравятся и взрослым, и детям.

Ингредиенты:

тесто фило — 8 листов;

творог — 200 г;

сахар — по вкусу;

ванилин — щепотка;

сгущенка — 30 г;

яйцо — 1 шт.;

миндаль — по желанию;

сахарная пудра — по желанию.

Приготовление:

Смешайте творог с сахаром, ванилином, сгущенкой и белком. Разрежьте тесто на квадраты, выложите начинку. Заверните конвертиками, смажьте желтком. Выпекайте 10–12 минут при 180 °C. Посыпьте сахарной пудрой перед подачей.

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