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19 июля 2025 в 12:33

Беру творог, вжух... и на столе шикарные булочки — можно даже на диете!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные конвертики из теста фило — это легкий и вкусный десерт, который готовится всего за 15 минут. Хрустящее тесто в сочетании с нежной творожной начинкой создает идеальный баланс текстуры и вкуса. Такие булочки можно подавать к чаю или кофе — они понравятся и взрослым, и детям.

Ингредиенты:

  • тесто фило — 8 листов;
  • творог — 200 г;
  • сахар — по вкусу;
  • ванилин — щепотка;
  • сгущенка — 30 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • миндаль — по желанию;
  • сахарная пудра — по желанию.

Приготовление:

  1. Смешайте творог с сахаром, ванилином, сгущенкой и белком.
  2. Разрежьте тесто на квадраты, выложите начинку.
  3. Заверните конвертиками, смажьте желтком.
  4. Выпекайте 10–12 минут при 180 °C.
  5. Посыпьте сахарной пудрой перед подачей.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
творог
выпечка
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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