16 января 2026 в 09:35

Беру творог и горсть муки — пеку рассыпчатые коржики с курагой. Простая и вкусная выпечка к чаю

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Беру творог и горсть муки — и пеку рассыпчатые коржики с курагой. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или уютного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, рассыпчатые коржики с бархатистой творожной основой, сладкими вкраплениями кураги и легкой хрустящей корочкой. Они тают во рту, напоминая самое лучшее песочное печенье, но более мягкое и влажное внутри.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 150 г муки, 80 г сливочного масла, 1 яйцо, 50 г сахара, 70 г кураги, 1/2 ч. л. разрыхлителя, ванилин и щепотка соли. Размягченное масло разотрите с творогом, сахаром, яйцом, ванилином и солью. Курагу мелко нарежьте. В творожную массу просейте муку с разрыхлителем, добавьте курагу и быстро замесите мягкое тесто. Сформируйте из него небольшие шарики, слегка приплюсните их в лепешки и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекайте 20–25 минут в разогретой до 180 °C духовке до легкого золотистого оттенка. Дайте коржикам немного остыть — они станут еще более рассыпчатыми.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
рецепты
кулинария
творог
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
