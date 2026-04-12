12 апреля 2026 в 16:00

Беру рыбу и плавленые сырки — этот пирог получается с хрустящей корочкой и нежной начинкой. Находка для ужина

Беру творог, масло и рыбу — и пеку пирог, от которого невозможно оторваться. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для ужина, обеда или даже праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, рассыпчатое творожное тесто с золотистой корочкой, а внутри — сочная рыбная начинка с луком, морковью, яйцом и расплавленным сыром.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 100 г творога, 70 г сливочного масла, 1 яйцо, 200 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 0,5 чайной ложки сахара, щепотка соли; для начинки — 200 г филе рыбы, 1 вареное яйцо, 40 г сыра, 1 луковица, 1 морковь, 1 столовая ложка сметаны, 0,5 чайной ложки соли, 1 лавровый лист, 1 столовая ложка растительного масла, 1 желток для смазки, кунжут по желанию. Замесите творожное тесто, уберите в холодильник.

Рыбу отварите с лавровым листом, разберите на кусочки. Лук и морковь обжарьте. Смешайте рыбу, овощи, нарезанное яйцо, сыр и сметану. Тесто разделите на две части, раскатайте, выложите начинку, накройте вторым пластом, защипните края. Смажьте желтком, посыпьте кунжутом. Выпекайте при 180 °С 30–35 минут. Подавайте горячим — этот пирог исчезает мгновенно.

Проверено редакцией
рецепты
рыба
пироги
выпечка
Мария Левицкая
